Немецкий политик предрек Европе полное одиночество без России

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Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения между Москвой и Брюсселем. Об этом он заявил в интервью медиагруппе RND.

В частности, Платцек призвал начать работу над общей архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. В противном случае Германия по давлением Европы будет вынуждена сблизиться с Китаем, сообщил политик.

"Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", – предостерег Платцек.

Он также выразил уверенность, что страны Евросоюза не смогут решить без России многие сложные вопросы. В частности, речь идет об изменении климата, борьбе с терроризмом, о проблеме беженцев, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и разоружении.

"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", – подчеркнул Платцек.

Политик добавил, что сейчас подходящее время переосмыслить санкционную политику в отношении России. Платцек заверил, что введенные ограничения навредили обеим сторонам и привели к ухудшению политических отношений.

17 декабря 2020 года члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода. Постановление о продлении ограничений было утверждено Европейским советом.