Немецкий политик предрек Европе полное одиночество без России

Фото: depositphotos/zoomteam
Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения между Москвой и Брюсселем. Об этом он заявил в интервью медиагруппе RND.
В частности, Платцек призвал начать работу над общей архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. В противном случае Германия по давлением Европы будет вынуждена сблизиться с Китаем, сообщил политик.
"Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", – предостерег Платцек.
Он также выразил уверенность, что страны Евросоюза не смогут решить без России многие сложные вопросы. В частности, речь идет об изменении климата, борьбе с терроризмом, о проблеме беженцев, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и разоружении.
"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", – подчеркнул Платцек.
Политик добавил, что сейчас подходящее время переосмыслить санкционную политику в отношении России. Платцек заверил, что введенные ограничения навредили обеим сторонам и привели к ухудшению политических отношений.
17 декабря 2020 года члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода. Постановление о продлении ограничений было утверждено Европейским советом.
Новости мира: лидеры стран Евросоюза проводят саммит в очном формате
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: