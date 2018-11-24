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Начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит считает, что Россия представляет большую угрозу для национальной безопасности королевства и его союзников, чем запрещенные в РФ террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида", сообщает Telegraph.

По его словам, террористическая угроза после уничтожения "географии так называемого Халифата" уменьшилась, и теперь нужно сосредоточиться на угрозе из России.

Он отметил, что Москва систематически пытается изучать и использовать уязвимости Запада, и к этому нельзя относиться беззаботно. Глава Генштаба полагает, что традиционным военным ответом России должны стать поддержка потенциала и единство стран НАТО.

Ранее британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказали, почему Запад ненавидит Россию. По их мнению, все дело в том, что Россия не делает то, что ей говорят.

Они утверждают, что Вашингтон изо всех сил пытается сохранить свое первенство, однако Москва своим нежеланием поддаваться мешает его господству.

После ухода в отставку Бориса Ельцина Россия начала двигаться к "экономическому национализму" – рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с нововведенными пошлинами. Это, по мнению политологов, и стало реальной угрозой.

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