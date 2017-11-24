Словацкий парламент раздумывает над признанием Крыма российским

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Оппозиционные силы в Национальном совете Словакии выступили за признание Крыма частью России. Эту позицию также поддержали некоторые независимые депутаты.

Как сообщает газета "Известия", о необходимости уважать волеизъявление крымчан заявил руководитель пресс-службы парламентской партии «Народная партия — Наша Словакия» Милан Угрик.



Что примечательно, его мнение также разделяют некоторые независимые депутаты. Так, один из них, Петер Марчек заявил, что планирует поднять крымский вопрос в парламенте в январе-феврале будущего года.

"Для меня это бесспорный вопрос. Верю, что мое мнение разделяет немало словацких граждан. Крым был частью России. Полуостров был передан Киеву Никитой Хрущевым в 1954 году, когда Украина являлась частью СССР. Кроме того, воссоединение в 2014 году произошло по итогам референдума. Москва имеет полное право на это", – цитирует издание слова депутата.

Кроме этого, Петер Марчек считает, что воссоединение Крыма с Россией прошло по воле большинства жителей полуострова и в соответствии с международным правом.