Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области. Как передало агентство БелТА, политик провел совещание по мерам обеспечения устойчивого развития региона и ситуации с падежом крупного рогатого скота в республике.

"Ужасная безответственность снизу доверху", – сказал он, уточнив, что видит полумертвых животных и отношение людей к ним.

Лукашенко подчеркнул, что нельзя так обращаться с животными, "они же беззащитные". По его словам, до 7 ноября специалисты должны навести "железный порядок в хозяйствах". Президент Белоруссии призвал собрать механизаторов, доярок и других рабочих, чтобы к 1 января все было "вылизано, вычищено".

Лидер страны также напомнил министрам, которые присутствовали на мероприятии, что во время своего президентства он "не забронзовел".

Ранее президент Белоруссии запретил повышать цены в стране с 6 октября. Во время совещания с экономическим блоком он поднял темы роста цен и инфляции. Лукашенко раскритиковал ответственные лица за недостаточный контроль в сфере ценообразования во всех сегментах рынка.

