Датчик слежения обнаружили в автомобиле канцелярии президента Польши – СМИ

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Датчик слежения обнаружили в автомобиле канцелярии президента Польши. Об этом сообщил польский телеканал TVN24 со ссылкой на представителя службы охраны президента.

"Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентской автоколонны, в том числе во время его поездок на Украину", – сказал он.

Однако сам политик не пользовался этой машиной. В президентскую колонну обычно входит три авто. В одном из них находится лидер страны, а в других – его охрана, уточняет телеканал.

Указывается, что датчик нашли во время проверки автомобилей на наличие взрывчатых веществ. Дату и исполнителя установки шпионского оборудования пока не установили.

По данным польского СМИ, расследованием занимается Агентство внутренней безопасности, однако там никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее Дуда назвал свиньями поляков, которые участвовали в выборах в советские времена, когда еще существовала Польская Народная Республика. Он подчеркнул, что выборы в Польше до 1989 года являлись фарсом, поскольку готовились коммунистическим правительством с огромным количеством подлогов.

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