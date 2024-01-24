На Украине признали гибель руководившего группой диверсантов полковника

Фото: gur.gov.ua

В России погиб командир диверсионной группы украинской разведки полковник Олег Бабий. Это произошло во время выполнения диверсионной атаки, пишет РБК со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Полковника посмертно наградили званием Героя Украины. В ГУР страны добавили, что группа разведчиков, которая преодолела свыше 600 километров от украинской границы, попыталась атаковать аэродром. Бабий был ликвидирован в тот момент, когда на обратном пути его группа попала в засаду.

В Минобороны России на комментарий украинской разведки в настоящий момент не отреагировали.

В прошлом году стало известно, что бойцы российской армии ликвидировали украинского танкиста Максима Гацанюка. Он считался лучшим в кругах Вооруженных сил Украины.

Мужчина получил смертельную рану в Запорожской области в районе села Соколовка. Он не раз появлялся в эфирах национального телевидения, подчеркивая, что Киев очень близок к победе.

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