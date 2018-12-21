СМИ узнали о разговоре Трампа и Эрдогана насчет вывода войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии стал причиной "катастрофы", сообщает The Washington Post.
14 декабря беседы Эрдоган в очередной раз хотел узнать, почему США для борьбы с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их. Ранее американский лидер говорил о победе над террористами.
"Знаете что? Она (Сирия — прим. М24) ваша. Я ухожу", – цитирует газета Трампа.
Отмечается, что этот разговор стал причиной "катастрофичных событий". На решение президента США отреагировали противоречиво: для большинства членов конгресса оно стало "катастрофой" и "капитуляцией перед двумя державами на сирийской земле – Россией и Ираном". В частности, что это привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
12 декабря Эрдоган планировал начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз". Турция считает их сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана.
19 декабря Трамп приказал выводить американских военных из Сирии. Он сказал, что победа над ИГ в Сирии одержана. Американский лидер подчеркнул, что войска США находятся там только ради этого. Президент Турции заявил, что решение Трампа побудило республику подождать с новой операцией в этой стране.
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