В Госдуме оценили требования Украины к Западу из-за "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Требования, которые Украина предъявила странам Запада по газопроводу "Северный поток – 2", являются достаточно странными, поскольку предусматривают регулирование рыночных процессов политическими инструментами, заявил зампред Госдумы Игорь Ананских. Об этом сообщает RT.
"Странно, что об этом говорит вице-премьер, потому что контракт на прокачку – это коммерческий контракт между одной коммерческой организацией и другой коммерческой организацией, поэтому понятно, что коммерческие организации работают на основе рыночных отношений", – сказал парламентарий.
По словам Ананских, сама компания "Газпром" имеет интерес в продолжении совместной работы с Украиной, однако для этого Киев должен сделать выгодное коммерческое предложение.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала сумму компенсации, которую, по ее мнению, украинская сторона должна получить при завершении проекта "Северный поток – 2".
В числе требований вице-премьера оказался пакет энергетических решений, который, как она выразилась, будет гарантией сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта.
США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.
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