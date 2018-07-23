Нетаньяху планирует встретиться с Лавровым и Герасимовым 23 июля

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По поручению Владимира Путина в Израиль летят министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Они должны встретиться с израильским премьер-министром в понедельник. Об этом заявил Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, он планирует встретиться с российской делегацией 23 июля.

"Делегация прибывает по поручению президента Путина в развитие разговора, который у нас с ним состоялся несколько дней назад", – сказал Нетаньяху.

Ранее Путин встречался с Нетаньяху и отмечал, что отношения России и Израиля позитивно развиваются в экономической, политической и военной сферах, а также в области гуманитарного сотрудничества.