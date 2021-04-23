СФ одобрил закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает отмену дня тишины при многодневном голосовании.

Согласно новому закону, агитация должна завершиться в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Уточняется, что заниматься агитацией в период голосования запрещено.

Также теперь на обжалование решений избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов, будет даваться пять дней.

Отмечается, что по действующему законодательству обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и в вышестоящем избиркоме. Однако порой это приводило к тому, что при избрании досудебного способа защиты гражданин уже не успевал обратиться в суд.

Еще одно нововведение касается подачи жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. Срок, в который можно подать жалобу, сокращен с 10 до 5 дней. Рассматриваться жалобы будут в течение семи дней.

Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

Также суд не сможет отменить решение избирательной комиссии о регистрации на основе выявленных нарушений, если комиссия не известила участников выборов о существующих нарушениях.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что день тишины в условиях современного развития технологий потерял свой первоначальный смысл. Она отметила, что сейчас обсуждение предстоящего голосования продолжается в интернете и соцсетях.