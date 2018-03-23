Песков рассказал об основной цели внешней политики "в понимании Путина"

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В новый президентский срок Владимир Путин планирует развивать отношения со многими странами мира, включая США и европейские государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

По словам Пескова, президент сосредоточен на вопросах внутренней политики, но это не приведет к усилению изоляции России в мире.

Как пояснил представитель Кремля, в понимании Путина основная цель внешней политики состоит в том, чтобы обеспечить комфортную обстановку для выполнения внутренних задач. В этом деле главе государства необходима поддержка дипломатии, подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия не собирается вступать в гонку вооружений, а, наоборот, намерена сократить военные расходы. В то же время Песков обратил внимание на тот факт, что в международных отношениях все чаще проявляются элементы "холодной войны".