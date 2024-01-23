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В случае проигрыша Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ украинской столицей могут сделать Львов. Об этом сообщает Asia Times.

"В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Она призвана справиться с новой реальностью", – сказано в материале.

По информации издания, США осознают, что они проиграют в прокси-конфликте с РФ, поэтому американские власти уже начинают разработку стратегии, если киевский режим не сможет одержать победу в боевых действиях. В этом случае правительство Украины, вероятно, переедет из Киева, а столицу перенесут во Львов, передает СМИ. Кроме того, во главе нового правительства могут назначить начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия в государстве. По его словам, потерявший поддержку Запада Киев будет продолжать "сыпаться" во время конфликта с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники Украины не заставят ее пойти на уступки.

