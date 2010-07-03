В Госдуме прокомментировали слова Меркель об отношениях с Россией

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отношениях с Россией. Об этом сообщает RT.

Ранее немецкий лидер заявила о необходимости поддерживать добрососедские отношения с Российской Федерацией.

"Ни для кого не секрет, что Меркель относится к числу политиков-прагматиков. Германия – одна из стран, наиболее заинтересованных в экономических связях с Россией, поскольку стремится обеспечить гарантированные поставки энергоносителей", – заявил Новиков.

Депутат связал адекватную позицию Германии по отношению к России с прагматическим интересом страны. При этом Германия поддерживает санкции против РФ, но, по мнению Новикова, Меркель все-таки озвучила приоритеты в отношениях с РФ.

В начале ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонную беседу по ситуациям на Украине и на Ближнем Востоке. В частности, лидеры стран обсудили возможности урегулирования существующих конфликтов.

