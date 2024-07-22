Комитет ГД поддержал поправку о выплате до 10 тыс рублей из остатков маткапитала

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Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания выступил в поддержку поправки, которая позволит выплачивать россиянам неистраченные остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей, передает ТАСС.

Поправка подразумевает, что получить неистраченные средства из материнского капитала в виде единовременной выплаты смогут те, кто получил сертификат. В качестве автора поправки среди прочих выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Данная норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения для населения ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Инициативу о выплате россиянам неистраченных средств маткапитала озвучил в День семьи, любви и верности Владимир Путин. Однако он обратил внимание, что на первое время необходимо ограничить эту сумму 10 тысячами рублей.

Эти средства будут поступать на счет граждан автоматически, уточнила, в свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, в общей сложности россияне смогут получить нерастраченные средства маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.