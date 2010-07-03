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18:53

Путин отменил санкции против Эритреи

политика

18:53

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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничительные меры против этого государства действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, которая была принята в декабре 2009 года. Указ о санкциях подписал в июле 2010 года Дмитрий Медведев.

Резолюция предусматривала запрет на поставки оружия в Эритрею, заморозку счетов отдельных физлиц и юрлиц.

Причиной такого политического шага стала продажа оружия из Эритреи боевикам в Сомали. Руководство страны отказывалось отвести свои войска от границы с Джибути, и это в дальнейшем привело к обострению отношений между странами.

На принятие санкций повлиял вооруженный конфликт между Эритреей и Эфиопией в 1998-2000 годах. Жертвами конфликта стали около 80 тысяч человек.

Россия ранее призывала снять санкции против Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение. Руководство РФ считает, что отмена санкций укрепит диалог и безопасность в регионе.

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