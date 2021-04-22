Володин назвал 10 первоочередных законопроектов для реализации послания президента

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Нужно как можно быстрее принять 10 первоочередных законов для начала реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, они касаются поддержки федеральных субъектов, реализации инвестпроектов, экологии и оплаты больничного листа по уходу за ребенком, отметил депутат.

Нужно принять эти законы, чтобы озвученные российским лидером нормы заработали уже с июля 2021 года, уточнил Володин. Он также добавил, что депутатам необходимо совместно работать над этими вопросами с правительством и регионами.

"Времени остается очень мало. В этой связи все председатели комитетов понимают свою ответственность", – цитирует спикера Госдумы "Дни.ру".

Володин отметил, что инициативы Владимира Путина расширяют возможности регионов для привлечения инвестиций и формирования деловой среды. Кроме того, спикер Госдумы напомнил о предложении президента РФ заместить коммерческие долги бюджетными со сроком погашения до 2029 года.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.