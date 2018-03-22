Британский совет прекратил деятельность в России

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Британский совет прекратил работу в России, в связи с чем отменил все запланированные мероприятия и программы, сообщается на официальном сайте организации.

Совету предписали прекратить деятельность в соответствии с заявлением МИД РФ. "Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", – говорится в сообщении.

Британский Совет – это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Организация работает в более чем 100 странах.

Российский МИД объявил 23 британских дипломатов персонами нон-грата. Им предписали покинуть Россию в течение недели. Деятельность Британского совета в РФ прекратили, а согласие российских властей на открытие британского Генконсульства в Санкт-Петербурге отозвали.

Таким стал ответ Лондону на высылку 23 российских дипломатов после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.