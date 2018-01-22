22 января, 20:37
Фото: АР/Ariel Schalit
США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс.
Как сообщает "Российская газета", по словам политика, Белый дом "продвинет планы по открытию посольства в Иерусалиме" в ближайшее время.
Вице-президент США также пообещал израильским властям, что Вашингтон "никогда не допустит" обладания Ираном ядерным оружием.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он заявил, что посольство страны в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Подобная позиция вызвала настороженность в Кремле и недоумение у экспертов-политологов, которые назвали такое заявление контрпродкутивным для США.
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