Фото: АР/Ariel Schalit

США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года‍. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщает "Российская газета", по словам политика, Белый дом "продвинет планы по открытию посольства в Иерусалиме" в ближайшее время.

Вице-президент США также пообещал израильским властям, что Вашингтон "никогда не допустит" обладания Ираном ядерным оружием.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он заявил, что посольство страны в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Подобная позиция вызвала настороженность в Кремле и недоумение у экспертов-политологов, которые назвали такое заявление контрпродкутивным для США.