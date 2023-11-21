Россиян на захваченном в Красном море судне нет – посольство РФ в Йемене

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Среди членов экипажа сухогруза Galaxy Leader, захваченного боевиками из движения "Ансар Алла" (хуситы), нет граждан России. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Йемене.

Власти Израиля осудили захват хуситами из Йемена грузового судна Galaxy Leader в Аденском заливе. Захват грузового судна израильские власти назвали очень серьезным инцидентом с глобальными последствиями. Сообщается, что представители движения "Ансар Алла" атаковали его на катерах в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа и отбуксировали в район провинции Ходейда.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что судно не является израильским, а среди членов экипажа нет израильтян. По данным японского агентства Kyodo, захваченное в Красном море судно Galaxy Leader принадлежит японской компании Nippon Yusen. Экипаж судна состоит из 25 человек, среди которых граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин.

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