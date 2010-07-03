Министр финансов Великобритани уйдет в отставку до смены премьера

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет 24 июля, сообщает ТАСС.

Так канцлер казначейства отреагировал на вопрос, готов ли он к тому, что новый премьер уволит его с должности.

"Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку", – заявил он в интервью программе BBC "Шоу Эндрю Марра".

7 июня британский премьер-министр Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Свое решение она объяснила сложностями с выполнением решения избирателей по Brexit. При этом Мэй остается на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.