Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН‍

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Резкое выступление зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова стало криком отчаяния, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о высказываниях представителя РФ в адрес британского коллеги Мэттью Райкрофта.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – зяавил дипломат на заседании Совбеза ООН в апреле 2017 года. Тогда обсуждалась якобы прошедшая в Сирии химатака.

Как пояснила Мария Захарова, в речи Сафронкова сконцентрировалась боль, и само выражение по сути представляло собой "крик отчаяния".

"Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?", – цитирует представителя МИД газета "Коммерсантъ".

Дипломат также напомнила о выпаде главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона, и подчеркнула разницу между ним и словами Сафронкова.

"Сравните две фразы: "глаза-то не отводи" и "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Вторая фраза – это пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа", – заявила Захарова.

По ее словам, ситуация с Сафронковым могла выглядеть некрасиво, но он обращался к конкретному коллеге за столом переговоров. Уильямсон же, по мнению представителя министерства, действовал трусливо и подло, высказываясь на территории своей страны и понимая, что оскорбленные люди не смогут ему ответить лично.

Захарова также прокомментировала другие резкие высказывания российских дипломатов, включая те, что были опубликованы в Сети. Представителя МИД удивляет реакция общественности на форму постов и отсутствие реакции на их причины. Например то, что люди отреагировали на резкий ответ российского посольства эстонскому блоггеру, но на снос памятникам советских солдат в Европе отклика почти нет.