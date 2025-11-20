Московская "Единая Россия" продолжит гуманитарную миссию в 2026 году

Фото: moscow.er.ru

Московская "Единая Россия" продолжит поддерживать участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городского регионального отделения партии.

"Отправка более 7 500 тонн грузов, поддержка раненых в госпиталях, работа в прифронтовых регионах и психологическая реабилитация детей – вот та адресная работа, которая действительно меняет ситуацию на земле", – цитирует пресс-служба секретаря московской "Единой России", вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Он отметил, что отделение партии помогает и бойцам, которые возвращаются к мирной жизни, а также семьям погибших, чтобы не оставлять их наедине с горем. По его словам, эта помощь – реальный вклад в победу.

Толстой напомнил, что в прошлом году директор Центрального академического театра Российской армии, депутат МГД Милена Авимская при поддержке "Женского движения Единой России" создала "Клуб своих". Это встречи участников СВО и их семей в театре, которые проходят каждый месяц. Такие мероприятия помогают им получить душевную поддержку.

Депутат добавил, что региональное отделение партии принимает в свои ряды участников СВО. По его мнению, это очень важно, так как у бойцов есть понимание национальных интересов.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил четкую и эффективную работу столичного отделения партии. Он подчеркнул, что все его проекты органично связаны с программами развития Москвы. Якушев также добавил, что связи регионального отделения с жителями столицы и взаимодействие с властями будут нужны в выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году.

Толстой напомнил, что впереди Новый год, поэтому необходимо будет поздравить с праздником бойцов на передовой, в госпиталях, а также их семьи. Он призвал всех активно поучаствовать в предновогодних акциях.

Ранее сообщалось, что московскому отделению "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) исполнилось 20 лет. Празднование проходило в культурном центре "Строгино". Там подвели итоги работы, наградили активистов и показали документальный фильм об истории организации.

С 2022 года МГЕР принимает участие в гуманитарной миссии. Организация провела более 3,3 тысячи общественно значимых мероприятий, собрала и отправила 120 тонн гумпомощи в зону СВО.

