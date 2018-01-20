ВС Турции в сирийском районе Африн поразили 108 целей из 113 намеченных

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Вооруженные силы Турции в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн поразили 108 целей из 113 намеченных. Об этом говорится в распространенном заявлении Генштаба ВС республики.

"По состоянию на 18:30 20 января ВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз", – говорится в заявлении, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В сообщении также говорится о том, что турецкая авиация нанесла удар по аэродрому Минак на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов "Сил народной самообороны" (СНС).

Ранее сообщалось, что российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция начала операцию против курдов. Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

Тайип Эрдоган не раз говорил о том, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.