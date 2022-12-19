Генсек ООН назвал пока еще невозможными переговоры о мире на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры о мире на Украине пока невозможны, передает ТАСС по итогам пресс-конференции главы организации.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится", – заявил Гутерриш.

По мнению генсека ООН, придется еще подождать подходящего момента, а сейчас требуется сконцентрировать усилия на повышении эффективности зерновой сделки. Кроме того, он указал на важность ускорения процесса обмена пленными.

Ранее в ноябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира на Украине. В частности, потенциальное мирное соглашение должно учитывать Устав ООН и нормы международного права.

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