Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

19 ноября, 18:02
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили готов стать премьер-министром Украины. Об этом он заявил на вече перед Верховной радой.
"Есть много талантливых, работящих, патриотических украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно", – цитирует Саакашвили РИА Новости.
Саакашвили назвал 3 декабря "часом икс для нас всех, для них (власти) и для страны". Он также отметил, что нынешняя власть "не работает", поэтому украинцы должны "спасать" себя сами. В качестве одной из мер он предложил созвать новое правительство.
Ранее Саакашвили пообещал запустить процесс "народного импичмента" Петра Порошенко. По его словам, следующего президента Украины следует выбирать при помощи праймериз.
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