Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили готов стать премьер-министром Украины. Об этом он заявил на вече перед Верховной радой.

"Есть много талантливых, работящих, патриотических украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно", – цитирует Саакашвили РИА Новости.

Саакашвили назвал 3 декабря "часом икс для нас всех, для них (власти) и для страны". Он также отметил, что нынешняя власть "не работает", поэтому украинцы должны "спасать" себя сами. В качестве одной из мер он предложил созвать новое правительство.

Ранее Саакашвили пообещал запустить процесс "народного импичмента" Петра Порошенко. По его словам, следующего президента Украины следует выбирать при помощи праймериз.