Пашинян заявил о праве РФ на антитеррористическую операцию в Карабахе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевики из сирийских террористических группировок,
принимающие участие в войне против Нагорного Карабаха, могут представлять опасность для РФ. По его словам, у российской стороны есть легитимное право на реакцию, сообщает ТАСС.
В частности, премьер уверен, что в будущем данные группировки могут оказаться на территории Российской Федерации. "Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия", – говорит Никол Пашинян.
Кроме того, премьер-министр обращает внимание, что Москва предпринимала антитеррористические действия в Сирии, находящейся далеко от Российской Федерации.
Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвинили друг друга. В Карабахе говорили об обстрелах мирных населенных пунктов. Так, регулярно поступали сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.
Ранее Пашинян рассказал о готовности приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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