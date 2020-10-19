Пашинян заявил о праве РФ на антитеррористическую операцию в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевики из сирийских террористических группировок,

принимающие участие в войне против Нагорного Карабаха, могут представлять опасность для РФ. По его словам, у российской стороны есть легитимное право на реакцию, сообщает ТАСС.

В частности, премьер уверен, что в будущем данные группировки могут оказаться на территории Российской Федерации. "Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия", – говорит Никол Пашинян.

Кроме того, премьер-министр обращает внимание, что Москва предпринимала антитеррористические действия в Сирии, находящейся далеко от Российской Федерации.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвинили друг друга. В Карабахе говорили об обстрелах мирных населенных пунктов. Так, регулярно поступали сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.

Ранее Пашинян рассказал о готовности приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.