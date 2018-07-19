Еврокомиссия запустила процедуру санкций против Венгрии

19 июля, 15:06
Фото: AP/File/Yves Logghe
Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии из-за законов по миграции, заявила представитель ЕК Наташа Берто.
Она пояснила, что большинство претензий ЕК Будапешт не устранил. По словам Берто, Еврокомиссия 19 июля официально уведомила власти Венгрии о своих претензиях и решении насчет пакета законов по миграции. Представитель ЕК уточнила, что эти законы еще больше ограничивают право прошения убежища.
У Будапешта есть два месяца, чтобы устранить нарушения, иначе страну могут лишить права голоса в Совете ЕС.
Глава МИД Венгрии ранее Петер Сийярто подчеркнул, что правительство страны готово бороться против санкционной процедуры ЕК. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что властям следует положить конец "нашествию мигрантов в Европе".
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