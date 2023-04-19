Военная разведка Нидерландов завила об опасности укрепления военного потенциала РФ

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Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) предположила, что Россия может нарастить свой военный потенциал и устранить проблемы после опыта, полученного на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

В документе указано, что Россия наращивает военный потенциал с 2008 года. Страна смогла вложить большие финансовые средства в реформирование и модернизацию обычных, тактических ядерных и стратегических ядерных сил.

Как отмечает MIVD, Россия ощущает угрозу со стороны Запада, которая начала усиливаться после конфликта на Украине, вступления Финляндии в НАТО и скорого присоединения к Альянсу Швеции.

"Вполне вероятно, что повышенное восприятие угрозы и чувство стратегической уязвимости приведут к фундаментальному перераспределению боевой мощи РФ и существенному усилению западного стратегического направления обычными и тактическими ядерными подразделениями", – следует из отчета.

В ведомстве добавили, что происходящее может привести РФ к милитаризации внешней политики и политики безопасности.

На фоне специальной военной операции на Украине Россия устранит недостатки относительно организации вооруженных сил, что может привести к росту военного потенциала страны, резюмировали в MIVD.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что РФ в ответ на вступление Финляндии в НАТО будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. Он добавил, что в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов Альянса Москва предпримет дополнительные шаги для обеспечения безопасности.

