Медведев отверг предложение США о диалоге по стратегическим вооружениям

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отверг возобновление диалога по стратегическим вооружениям с США, так как те ведут против РФ гибридную войну. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.



"Риторика западных болванов поражает своей противоречивостью. Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь – то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость", – написал он.

Политик подчеркнул, что Вашингтон "без стеснения" ведет гибридную войну, используя на ней поставки оружия врагу, отправляя Киеву военных специалистов и помогая с разведкой. Поэтому он сравнил возможные переговоры с США с ситуацией, если бы СССР вел переговоры с Адольфом Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной войны.

Также он заметил, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее "пугал высадкой французов в Крыму", а потом обещал сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка.

"Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", – добавил он.

Ранее помощник американского президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет исходить из того, что Путин является российским президентом.

По словам политолога Максима Жарова, реакция недружественных стран на выборы президента РФ является предсказуемой, однако для Москвы это ничего не значит. Он рассказал, что критикуют выборы только те, кто находится в противостоянии с Россией, а поддерживающие – поздравляют российского лидера с победой.