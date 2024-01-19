Россия и Таиланд выступают за расширение интеграционных процессов в АТР – Медведев

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Россия и Таиланд намерены увеличить интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам переговоров с председателем таиландской партии "Пыа Тай" Пхэтхонгтхан Чинават.

По его словам, обе страны выразили уверенность в том, что России и Таиланду необходимо активно сотрудничать в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

При этом зампред СБ РФ подчеркнул, что взаимодействие двух стран должно происходить не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Так, он заявил, что тайцы все больше интересуются русским языком, поэтому в стране планируется открыть российский культурный центр.

"В России учатся около 150 подданных королевства, им выделяются государственные стипендии", – добавил он.

Кроме того, Медведев пригласил делегацию Таиланда на ряд мероприятий в России: в феврале на мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казань, на форум "За свободу наций" и на летний межпартийный форум БРИКС+ во Владивосток.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в российском правительстве работают над упрощением визового режима с дружественными странами. Он напомнил, что в список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества в сфере туризма вошли Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие.



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