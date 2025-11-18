Зеленский получил отказ в регистрации своего товарного знака в Канаде

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Под этим знаком планировать оказывать различные услуги, в том числе в сфере психологии, азартных игр, астрологии, а также проведение церемоний похорон и помощь в надевании кимоно.

В документах указаны фамилия, имя и отчество украинского лидера и адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний. Зеленский получил отказ в регистрации знака, поскольку не внес вовремя в заявку необходимые корректировки.

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева утратила права на товарный знак "Рецитал". По предварительным данным, певица направила документы в Роспатент в 2015 году, а через два года ей одобрили регистрацию данного товарного знака. В октябре 2025-го срок его действия истек.

По информации СМИ, свыше 300 иностранных компаний столкнулись с риском потерять права на свои товарные знаки в России с начала 2024 года. Среди них Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon.