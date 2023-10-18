СК возбудил уголовное дело в отношении создателя мультфильмов о Масяне

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Петербургский главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по факту публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК РФ", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в правоохранительных органах агентству уточнили, что дело возбудили в отношении создателя анимационного сериала "Масяня" Олега Куваева. При этом сам он сообщил, что не получал подтверждения о заведенном на него деле.

СМИ ранее пояснили, что поводом для уголовного дела в отношении Куваева стал его ролик с призывом к российским солдатам сдаваться в плен украинским войскам с помощью сайта, созданного ВСУ. Мультипликатор сейчас находится за пределами России.

До этого Роскомнадзор потребовал удалить один из эпизодов сериала "Масяня" с интернет-ресурса mult.ru. Ведомство, ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ, заявило, что ролик содержал недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции и дискредитировал Вооруженные силы России.

