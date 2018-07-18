Жириновский предложил взыскать триллион евро с ЕС за строительство коммунизма в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подать к Евросоюзу иск на триллион евро за проведение эксперимента по строительству коммунизма в России.

Он считает, что ЕС должен заплатить народу за использование страны для этого эксперимента. По его мнению, это стало причиной жертв, краха устоев и морального упадка, передает РИА Новости.

Политик пояснил, что в западных странах популярна практика защиты интересов, в том числе имущественных, в судах. Он полагает, что России следует пойти этим же путем.

Ранее Жириновский обвинил телевидение в ожирении россиян. Он предложил правительству запретить подобную рекламу.