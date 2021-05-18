Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства ядерного проекта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства ядерного проекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Китайской Народной Республики.
Как рассказала представитель ведомства Хуа Чуньин, мероприятие пройдет 19 мая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин <...> по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики", – сообщается в заявлении.
При этом не уточняется, о каком именно проекте идет речь.
Россия и Китай постоянно сотрудничают в атомной отрасли. В частности, в КНР при участии РФ построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. В будущем планируется построить еще два блока на Тяньваньской АЭС.
В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности договорились построить энергоблоки №3 и №4 на АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая. Было подписано соответствующее соглашение.
Ранее в Чехии назвали участие "Росатома" в достройке АЭС "Дукованы" маловероятным. Это связывали с недавними обвинениями в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: