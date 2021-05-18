Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства ядерного проекта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства ядерного проекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Китайской Народной Республики.

Как рассказала представитель ведомства Хуа Чуньин, мероприятие пройдет 19 мая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин <...> по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики", – сообщается в заявлении.

При этом не уточняется, о каком именно проекте идет речь.

Россия и Китай постоянно сотрудничают в атомной отрасли. В частности, в КНР при участии РФ построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. В будущем планируется построить еще два блока на Тяньваньской АЭС.

В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности договорились построить энергоблоки №3 и №4 на АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая. Было подписано соответствующее соглашение.

Ранее в Чехии назвали участие "Росатома" в достройке АЭС "Дукованы" маловероятным. Это связывали с недавними обвинениями в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.