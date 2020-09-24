Японцев восхитил атомный ледокол "Арктика"

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Пользователи интернета из Японии восхитились российским атомным ледоколом "Арктика", сообщает "Вечерняя Москва". Многих удивил масштаб судна.

В Сети появилась статья о ледоколе. В материале говорится, что РФ в условиях глобального потепления решила резко активизировать разработку полезных ископаемых и заняться Северным морским путем, необходимым для транспортного сообщения между Европой и Азией.

По словам автора публикации, с такими кораблями Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики. Под материалом японцы написали восторженные комментарии.

"Какого гиганта создала Россия!" – написал один из пользователей соцсетей.

"Арктика" – самый большой и мощный ледокол в мире. Судно может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра. Ледокол построили на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Сейчас там работают над созданием двух серийных атомоходов – "Сибирь" и "Урал".

Атомные ледоколы этого проекта способны пробивать лед толщиной до трех метров, проводя за собой караваны кораблей в арктических условиях.

Ранее госкорпорация "Росатом" подписала контракт с дальневосточной верфью "Звезда" на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Мощность атомохода составит 120 мегаватт. Он будет обеспечивать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Всего планируется построить три "Лидера".

