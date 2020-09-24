Японцев восхитил атомный ледокол "Арктика"

10:11
Фото: ТАСС/Anatoly Maltsev/EPA
Пользователи интернета из Японии восхитились российским атомным ледоколом "Арктика", сообщает "Вечерняя Москва". Многих удивил масштаб судна.
В Сети появилась статья о ледоколе. В материале говорится, что РФ в условиях глобального потепления решила резко активизировать разработку полезных ископаемых и заняться Северным морским путем, необходимым для транспортного сообщения между Европой и Азией.
По словам автора публикации, с такими кораблями Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики. Под материалом японцы написали восторженные комментарии.
"Какого гиганта создала Россия!" – написал один из пользователей соцсетей.
"Арктика" – самый большой и мощный ледокол в мире. Судно может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра. Ледокол построили на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Сейчас там работают над созданием двух серийных атомоходов – "Сибирь" и "Урал".
Атомные ледоколы этого проекта способны пробивать лед толщиной до трех метров, проводя за собой караваны кораблей в арктических условиях.
Ранее госкорпорация "Росатом" подписала контракт с дальневосточной верфью "Звезда" на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Мощность атомохода составит 120 мегаватт. Он будет обеспечивать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Всего планируется построить три "Лидера".
Ледокол "Арктика" прошел ходовые испытания во время шторма
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