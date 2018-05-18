Политолог прокомментировал состав нового правительства России

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Об этом он рассказал RT.
"Очевидно, что ряд эффективных министров, таких как Новак (глава Минэнерго Александр Новак) и Мантуров (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), сохранились. Михаил Котюков (теперь министр науки и высшего образования) по сути продолжил то, чем и занимался, только в новом формате. Неожиданным стало назначение Зиничева (Евгения Зиничева) на пост главы МЧС, особенно учитывая тот факт, что он в свое время отказался от губернаторства в силу нелюбви к публичности", – сказал он.
По словам эксперта, борьба "до последнего" велась вокруг министра культуры Владимира Мединского, Ольги Васильевой (теперь глава созданного Министерства просвещения) и вице-премьера Ольги Голодец.
Из новых членов кабмина эксперт особенно отметил нового главу Минстроя Владимира Якушева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. По его словам, они входили в пятерку лучших российских губернаторов.
18 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства.
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