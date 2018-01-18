Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире

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Мексика является самой опасной страной в мире, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", – написал американский лидер.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.



Ранее Трамп заявил, что желает видеть в стране мигрантов "отовсюду". Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, был бы он рад большему количеству приезжих из Норвегии.