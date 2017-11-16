В Сербии намерены официально признать Крым территорией России

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сербская радикальная партия (СРП) намерена официально признать Крым территорией России. Соответствующее заявление оппозиционеры готовят к следующему заседанию парламента.

Как заявил депутат народной скупщины Александр Шешель, призыв к правительству Сербии будет представлен на заседании парламента в конце ноября. При этом, разработчики обращения хотят отметить разницу между воссоединением Крыма с Россией в 2014 году и насильственным отделением Косово в 2008 году.

По словам Шешеля, Белград не получит поддержку Москвы по территориальным вопросам пока не согласится признать Крым российским, пишет газета "Известия".

Однако главной проблемой признания Крыма территорией России для Сербии остается не решенный "косовский вопрос". Источники газеты в правительстве Сербии уточняют, что между Косово и Крымом есть принципиальная разница. В частности, Крым до распада СССР считался российским, тогда как Косово "оторвали" от Сербии с нарушением всех международных норм.

Напомним, в 2008 году Косово, при поддержке большинства западных стран, в одностороннем порядке провозгласил себя независимой территорией. Белград не признал решение и до сих пор считает Косово неотъемлемой частью Сербии с автономным статусом. Тогда Москва поддержала своих коллег.

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