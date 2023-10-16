Канада выделила 7,3 млн долларов на гуманитарную помощь для Израиля и Палестины

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Власти Канады выделили 7,3 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи пострадавшим при обострении арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Канада выделила 10 миллионов (канадских) долларов на оказание гуманитарной помощи, в которую войдут предметы первой необходимости, такие как еда, вода и неотложная медицинская помощь", – приводит его слова ТАСС.

Гуманитарную помощь предоставят пострадавшим в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в Израиле. Боевики радикального движения ХАМАС не получат помощь, поскольку в Канаде группировка признана террористической, заявил Трюдо, отметив, что они не представляют палестинский народ.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как сектор Газа выпустил в сторону Израиля несколько тысяч ракет. В ответ на это Израиль начал операцию "Железный купол".

Во время нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в плен от 200 до 250 заложников. 22 человека, по их информации, погибли при израильских ударах по Газе.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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