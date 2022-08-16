Страны ЕС запросили у Турции объяснения из-за роста товарооборота с РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ряд стран Европейского союза запросил информацию у Турции относительно ее отношений с Россией на фоне увеличения товарооборота между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
"Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение", – рассказал в беседе с изданием неназванный официальный представитель ЕС.
При этом один из европейских чиновников на условиях конфиденциальности заявил, что Турция важна для всего Европейского союза, в том числе Реджеп Тайип Эрдоган как эффективный переговорщик с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарий газете дал и представитель министерства торговли Турции. Он заявил, что речь не идет о "выдающемся изменении" в объемах торговли с Российской Федерацией.
Financial Times также привела статистику турецкой стороны, согласно которой с мая по июль объемы экспорта Турции в РФ составили 2,04 миллиарда долларов, и это на 642 миллиона долларов больше аналогичного периода 2021 года.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполняют обязательства, которые взяли на себя для вступления в НАТО. Речь идет об условиях, которые перед государствами поставила Анкара.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: