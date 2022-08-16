Страны ЕС запросили у Турции объяснения из-за роста товарооборота с РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ряд стран Европейского союза запросил информацию у Турции относительно ее отношений с Россией на фоне увеличения товарооборота между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

"Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение", – рассказал в беседе с изданием неназванный официальный представитель ЕС.

При этом один из европейских чиновников на условиях конфиденциальности заявил, что Турция важна для всего Европейского союза, в том числе Реджеп Тайип Эрдоган как эффективный переговорщик с президентом РФ Владимиром Путиным.

Комментарий газете дал и представитель министерства торговли Турции. Он заявил, что речь не идет о "выдающемся изменении" в объемах торговли с Российской Федерацией.

Financial Times также привела статистику турецкой стороны, согласно которой с мая по июль объемы экспорта Турции в РФ составили 2,04 миллиарда долларов, и это на 642 миллиона долларов больше аналогичного периода 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполняют обязательства, которые взяли на себя для вступления в НАТО. Речь идет об условиях, которые перед государствами поставила Анкара.