Глазьев может уйти с поста советника Путина

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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ответили на сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В пресс-службе РИА Новости сообщили, что Глазьев займет этот пост, если его кандидатуру одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета. Заседание пройдет 1 октября в Ереване.

Проект решения по его кандидатуре уже одобрили главы правительств ЕАЭС на прошлой неделе в Киргизии.

Татьяна Валовая, которая сейчас работает на этом посту в ЕЭК, будет руководителем офиса ООН в Женеве.

В начале 1990-х Глазьев занимал пост первого заместителя министра и министра внешнеэкономических связей. Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов.

В 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В 2009-2012 годах он занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В июне 2012 года стал советником президента РФ. Находясь на этом посту, Глазьев призывал Минфин и Центробанк отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро. Вместо этого он предлагал поддержать за их счет собственное производство.

