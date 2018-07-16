В Совфеде прокомментировали закрытие торгпредства в России Францией

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал решение властей Франции закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России.

Он считает, что французский лидер Эммануэль Макрон пытается "усидеть на двух стульях". C одной стороны, он утверждает, что "все мы европейцы", а с другой стороны Франция мешает работе российских журналистов, пояснил Климов. По его словам, с Россией такая стратегия работать не будет, передает RT.

Парламентарий добавил, что Россия не призывала представительство по торговле и инвестициям завершить работу в стране. Франция сама решила, что проще его закрыть, чем найти компромисс, заключил он.

Ранее власти Франции решили закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России. Причиной назвали российское уведомление о том, что Business France больше нельзя осуществлять свою деятельность в стране по положениям французского законодательства. Уточнялось, что за последние месяцы условия работы Business France значительно ухудшились, в том числе из-за незаконных арестов, наложенными на его банковский счет, и выдворения его директора.