Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Фото: AP Photo/Lisa Leutner

Украина выразила просьбу провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение двух суток из-за действий Москвы у границы. Об этом глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что украинская сторона продолжает выражать требование прозрачности от РФ, которая отказалась присутствовать на встрече в рамках Венского документа.

"Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной", – отметил Кулеба.

По словам главы ведомства, заявлений об отводе войск недостаточно. Украине необходима прозрачность и факты.

Ранее Кулеба заявлял, что Киев запросил встречу с Россией и всеми участниками Венского документа в течение 48 часов. Он отмечал, что Россия не ответила на запрос, поэтому необходима встреча для обсуждения усиления и перемещения российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.

Кулеба также подчеркивал, что если российская сторона серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения ситуации вокруг Украины.

