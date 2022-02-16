Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

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Украина выразила просьбу провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение двух суток из-за действий Москвы у границы. Об этом глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter-аккаунте.
Он уточнил, что украинская сторона продолжает выражать требование прозрачности от РФ, которая отказалась присутствовать на встрече в рамках Венского документа.
"Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной", – отметил Кулеба.
По словам главы ведомства, заявлений об отводе войск недостаточно. Украине необходима прозрачность и факты.
Ранее Кулеба заявлял, что Киев запросил встречу с Россией и всеми участниками Венского документа в течение 48 часов. Он отмечал, что Россия не ответила на запрос, поэтому необходима встреча для обсуждения усиления и перемещения российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.
Кулеба также подчеркивал, что если российская сторона серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения ситуации вокруг Украины.
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