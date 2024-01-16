ГД приняла заявление из-за инициативы убрать памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве

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Госдума приняла заявление, в котором осуждает инициативу убрать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве, пишет ТАСС.

"Очередная безрассудная выходка представителей партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) – это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, подлая попытка надругательства над общей исторической памятью наших братских народов, маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат, решающий вклад СССР и советского народа в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны", – указано в документе.

В заявлении депутаты высказывают крайнее возмущение из-за предложения членов муниципального совета города от партии ДСБ о планах до конца текущего года демонтировать памятник "Алеша". Уточняется, что в случае поддержки инициативы та ляжет "несмываемым позором" на инициаторов и городские власти.

"Развязанная на Западе варварская война с памятниками советской эпохи – это, в сущности, свидетельство ущербности и беспомощности нынешних западных так называемых элит, которые регулярно демонстрируют тотальную некомпетентность и несостоятельность в решении ключевых вопросов внутренней и международной повестки дня", – подчеркнули депутаты.

Указывается, что российские парламентарии призывают членов муниципального совета Пловдива не идти "на поводу у провокаторов" и сохранять историко-культурное наследие в соответствии с российско-болгарским соглашением о сотрудничестве в области культуры, образования и науки.

В ГД уверены, что жители города и самой Болгарии отстоят памятник и сохранят память о героях Великой Отечественной войны. Документ планируется отправить в ООН и ПА ОБСЕ.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил Бедросу и Филиппу Киркоровым спеть возле болгарского памятника. Он напомнил, что артисты начинали свою карьеру именно с песни об Алеше.

"Пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню", – заявил он.

Проект заявления внесли в Госдуму накануне. На тот момент уточнялось, что юридическая комиссия горсовета Пловдива уже рассмотрела предложение о памятнике и запросила от мэрии официальное заключение о стоимости работ.

В числе инициаторов предложения о демонтаже и переносе памятника – муниципальные советники города Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария". Они предложили перенести памятник до конца 2024 года.

Предполагается, что сессия горсовета рассмотрит данный вопрос 17 января. По проекту депутатов "Алешу" могут убрать в Музей коммунистического искусства.

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