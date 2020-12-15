Помпео заявил, что Лавров пытается переписать историю

18:45
Фото: Saul Loeb/Pool via AP
Глава Госдепартамента США Майк Помпео ответил на обвинение главы МИД РФ Сергея Лаврова в геополитических играх США в Средиземноморье, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что его российский коллега неверно трактует факты и "пытается переписать историю". Помпео выразил сожаление в связи с этим. Глава американского ведомства подчеркнул, что такая ситуация происходит не в первый раз.
"США активно работают со своими союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье, чтобы добиться большей стабильности, безопасности и процветания", – отметил Помпео.
Накануне Лавров рассказал, что США ведет свою политическую игру в средиземноморском регионе. В частности, по его словам, Вашингтон препятствует назначению нового спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии.
10 декабря США ввела новые санкции против граждан и организаций России. В частности, в список попали компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды". Санкции также распространились на футбольный клуб "Ахмат" и Фонд Ахмата Кадырова. Список также пополнился представителями властей Чеченской Республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские санкции носят надуманный характер и являются пиар-ходом. По ее словам, таким образом американцы пытаются представить россиян как нарушителей прав человека.
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