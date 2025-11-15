В Болгарии из учебников географии стерли сведения о России и Москве

Фото: 123RF.com/marcbruxelle

В Болгарии из учебников географии убрали сведения о России и Москве. Об этом сообщил болгарский политик Костадин Костадинов.

"Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. <...> Там ничего нет. Крупнейшая европейская страна Россия, крупнейший европейский город Москва просто исчезли, стерты со страниц учебников", – цитирует его ТАСС.

Политик назвал это информационной войной против РФ. По его мнению, ситуация стала общей тенденцией для стран Евросоюза.

Костадинов указал, что это напоминает нацистскую истерию в Германии перед началом Второй мировой войны и предупредил ЕС о необратимых последствиях.

Ранее вандалы в Таллине осквернили советский мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи.

До этого в австрийском городе Эбенфунт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма.

