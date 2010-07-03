В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова генерального секретаря НАТО о последнем шансе России по ДРСМД.

"Столтенберг прав в том, что это несет угрозу миру в Европе, а соответственно, и миру во всем мире. Но он не возлагает ответственность на США по вполне понятным причинам. Соединенные Штаты Америки – лидер НАТО, и все НАТО подыгрывают под его аккомпанемент", – цитирует слова Чепа RT.

При этом депутат напомнил, что Россия только приостановила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а не вышла из него. "И мы рассчитываем на помощь Европы, которая должна оказать воздействие на США, чтобы мы вернулись к действию этого договора", – добавил он.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "воспользоваться последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД". По его мнению, сейчас на кону стоит безопасность всей Европы.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.