Во Франции назвали Севастополь российским городом

Минкультуры Франции на официальном сайте обозначило Севастополь как город, принадлежащий России. Затем ведомство изменило название страны в адресе на "Украина".

Ведомство подготовило карту для международной акции "Ночь музеев – 2018", где были обозначены все участвующие учреждения. В справке было указано, что Севастопольский художественный музей имени Крошицкого находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация", сообщает РИА Новости.

Политолог из Крыма Денис Батурин заявили, что на Западе часто путаются, называя Крым то украинским, то российским. При этом фактическое признание перехода полуострова под управление РФ расширяется. "Иностранные делегации, которые представляют и общественные организации, и региональные парламенты, и депутаты национальных парламентов – частые гости в Крыму", – отметил Батурин.

Эксперт отметил, что число тех, кто делает выбор в пользу реальности в мире будет расти и дальше.

Крым стал российской территорией после референдума в 2014 году, проведенного на фоне госпереворота на Украине. Жители полуострова проголосовали за то, чтобы перейти под управление РФ. Референдум не признали на Украине и во многих странах Запада.

16 мая по Крымскому мосту будет открыто автомобильное движения. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с RT отметил, что многие жители материковой части России ждут этого события, огромное количество желающих по нему проехать. "Помимо того, что строительство моста — очень масштабный проект, это ещё туристический магнит и интересное инженерное решение," – добавил Черняк.