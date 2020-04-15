Член Совфеда прокомментировал заявление о ракетном ударе по российскому НПЗ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сенатор от Крыма в Совете Федерации РФ Сергей Цеков прокомментировал заявление директора украинского Павлоградского химического завода о нанесении удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщает RT.
Он отметил, что подобные слова – очевидная демонстрация неспособности объективной оценки ситуации. По словам Цекова, данное заявление показывает, что Украина не готова к "нормальному как таковому разговору".
Сенатор подчеркнул, что кризис на Украине будет преодолен, когда число здравомыслящих людей составит критическую массу в стране.
"Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис", – сказал Цеков.
Он отметил, что подобными заявлениями Украина вредит лишь себе.
Ранее слова директора украинского химзавода прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что тем самым он продемонстрировал свое неуважение к текущей ситуации в мире.
В то же время Бальбек допустил возможность ракетного удара по российскому НПЗ с помощью украинской РСЗО "Ольха". Однако он заявил, что снаряды подобных установок легко нейтрализуются российскими войсками, что прекрасно показывает пример боевых действий в Сирии.
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