В Госдуме прокомментировали слова директора украинского химзавода

Фото: AP Photo/Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool Photo via AP
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова директора Павлоградского химического завода Леонида Шимано о возможном ракетном ударе по Ростовскому НПЗ абсолютным невежеством. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сидел бы и руководил своим заводом, так нет – власти хочется, а значит, надо разлагольствовать. Либо невежда, либо дилетант, но агрессивный – такие политики в сегодняшнем Киеве нужны", – заявил Бальбек.
Он добавил, что Шиман своими действиями показал неуважение к ситуации, которая происходит во всем мире, добавив, что ему "побоку пандемия, растущие цены и безработица".
"Впрочем, нашу базу Хмеймим в Сирии регулярно пытаются обстреливать подобными "Ольхами" – безрезультатно. Хороший пример для директора украинского завода", – подчеркнул Бальбек.
Ранее Леонид Шиман заявил, что допускает нанесение ракетного удара по российскому НПЗ. Он отмечал, что Украина обладает реактивной системой залпового огня "Ольхой", способной нанести урон по заводу в Ростове. При этом он подчеркивал, что удары могут быть нанесены по НПЗ "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском.
В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты "Ольха" якобы имеют возможность уничтожить за несколько минут Крымский мост. На что депутат Владимир Жириновский заявил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.
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